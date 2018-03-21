Отец Александра Литвиненко раскрыл имя убийцы сына

Вальтер Литвиненко, отец экс-сотрудника КГБ Александра Литвиненко, умершего в 2006 году в Великобритании, рассказал об убийце своего сына. При этом он тепло поприветствовал Андрея Лугового, которого Лондон считает одним из подозреваемых в инциденте.

По словам Литвиненко, Александр был убит своим знакомым Алексом Гольдфарбом, который входил в близкий круг Бориса Березовского. Гольдфарб был одним из тех, кто помог Александру Литвиненко бежать в Британию.

«Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили», – заявил Вальтер Литвиненко в эфире Первого канала.

Александр Литвиненко попал в больницу с диагнозом «пищевое отравление», однако позже появились две версии – по одной, его отравили таллием, однако после этого было сделано заявление об обнаружении в его организме значительного количества радиоактивного полония-210.

Приглашенные эксперты программы напомнили, что, как и в случае с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обстоятельства «полониевого скандала» были засекречены по распоряжению британского правительства, а дело было откровенно политизировано.