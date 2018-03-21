Глава Мьянмы решил отдохнуть и ушел в отставку

Президент Мьянмы 71-летний У Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на официальное заявление.

По данным издания, глава страны отошел от должности, чтобы «отдохнуть от текущих обязанностей».

Ранее СМИ сообщали о возможной отставке У Тхин Чжо в связи с состоянием здоровья, но власти Мьянмы опровергали эту информацию.

Напомним, профессор университета, писатель У Тхин Чжо был избран президентом парламентом страны в марте 2016 года. Он стал первым за полвека лидером Мьянмы, не являющимся представителем ВС страны.