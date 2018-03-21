СМИ: в Тамбовской области почти 30 человек отравились газом

В Тамбовской области из-за отравления неизвестным газом были госпитализированы 29 человек, в том числе девять детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Калинин после попытки вскрыть баллоны с неизвестным веществом.

К настоящему времи в лечебных учреждениях остаются 17 человек.

По некоторой информации, в населенном пункте проживают цыгане. Они пилили баллоны из-под аммиака, после чего остатки газа распространились по округе.

«Звезде» в пресс-службе МЧС по Тамбовской области подтвердили факт отравления, однако заявили, что число пострадавших меньше, чем сообщили в СМИ, но точной цифры не назвали.