СМИ: в Тамбовской области почти 30 человек отравились газом
Инцидент произошел в «цыганском поселеке», после попытки распились баллоны из-под аммиака, сообщают СМИ.
Фото: Nikolay Titov / Russian Look / Globallookpress
В Тамбовской области из-за отравления неизвестным газом были госпитализированы 29 человек, в том числе девять детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Калинин после попытки вскрыть баллоны с неизвестным веществом.
К настоящему времи в лечебных учреждениях остаются 17 человек.
По некоторой информации, в населенном пункте проживают цыгане. Они пилили баллоны из-под аммиака, после чего остатки газа распространились по округе.
«Звезде» в пресс-службе МЧС по Тамбовской области подтвердили факт отравления, однако заявили, что число пострадавших меньше, чем сообщили в СМИ, но точной цифры не назвали.