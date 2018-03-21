«Большой мокрый шар»: ученые узнали о существовании бескрайнего океана на Земле
Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что примерно 4,4 млрд лет назад Земля была полностью покрыта водой.
По данным исследователей наша планета была окутана безликим обширным океаном, а на ее поверхности не было даже гор, сообщает портал Boy Genius Report.
Такие выводы были сделаны после изучения циркона, который, как оказалось, является самыми древним камнем на Земле и был сформирован еще до начала сейсмической и вулканической активности.
«Наши исследования показывают, что в течение первых 700 миллионов лет существования на Земли не было никаких гор, сейсмических толчков и континентальных сдвигов. Это было гораздо более тихое и скучное место», - рассказал один из ученых.
Также специалисты утверждают, что первые одноклеточные организмы могли появиться на нашей планете не меньше чем через миллиард лет после образования циркониевого материала, а до этого Земля была «большим мокрым шаром».