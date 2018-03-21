Переполненный туристами автобус упал в овраг на Филиппинах

Автобус, переполненный туристами, упал в овраг на Филиппинах, в результате чего 19 человек погибли на месте, еще 25 человек с тяжелыми травмами доставлены в больницы. Об этом пишет Xinhua.

Инцидент произошел в 09:30 по местному времени в провинции Западный Миндорро. Все пассажиры ехали на праздничную молитву в честь Рождества. Подробности аварии не уточняются. Что могло стать причиной - пока непонятно, возможно, отказали тормоза.

Автобус рухнул с высоты в 20 метров, после столкновения с землей его несколько раз перевернуло. На помощь первыми пришли мимо проезжающие водители. Они помогли выбраться раненым. В ДТП также погиб водитель автобуса.