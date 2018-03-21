Лавров назвал будущую встречу Путина и Абэ главным событием года

Российский и японский лидеры Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся в мае и это станет политическим событием года. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае, мы заинтересованы в том, чтобы сегодняшние переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого события», - заявил Лавров.

Министр иностранных дел сейчас в Японии, где обсуждает со своим коллегой Таро Коно самые горячие для двусторонних отношений темы: проблемы мирного договора и ситуацию на Корейском полуострове.

По словам Лаврова, этот диалог должен стать максимально эффективной подготовкой будущей встречи лидеров. Он также отметил, что отношения наших стран сейчас развиваются особенно динамично.

«В целом считаю, что наши отношения развиваются динамично, хотя конечно есть направления, где бы нам хотелось увидеть больше движения», - добавил Лавров.

Впервые в этом году стороны откроют Год Японии в России и России в Японии.

Лавров также напомнил Коно, что в ходе одной из предыдущих встреч выразил надежду на то, что сборные РФ и Японии встретятся в финале ЧМ-2018 по футболу.