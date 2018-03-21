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Волк Забивака отправится на МКС

Наталья Вальханская
07:30 21.03.2018
Символ чемпионата мира по футболу возьмет с собой на орбиту новая экспедиция на МКС.
Волк Забивака отправится на МКС
Фото: Роскосмос

Члены новой экспедиции на Международную космическую станцию готовятся к полету. В ее состав входят российский космонавт Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Старт корабля «Союз-МС» со знаменитой «Гагаринской» площадки Байконура назначен на сегодня, в 20:44 по московскому времени.

Ожидается, что одним из талисманов в этом полете станет волк Забивака - символ грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

У экипажа запланировано много интересной работы на орбите. Помимо запуска нано-спутников и установки панорамных видеокамер, Артемьеву с коллегами предстоит монтаж двух новых антенн для уникального эксперимента «Икарус».

Он предполагает изучение маршрутов перелетных птиц и должен стать новым словом в орнитологии. Если раньше пернатых окольцовывали, то теперь на них закрепляют датчики, сигналы с которых и будет принимать космическая станция.

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