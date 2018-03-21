Мужчина попытался поджечь машины у Совфеда, но загорелся сам

В Москве перед зданием Совета Федерации мужчина пытался поджечь автомобили с помощью зажигательной смеси, но загорелся сам. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на правоохранителей.

Мужчина остановился на тротуаре на улице Большая Дмитровка и стал доставать из сумки бутылки с неустановленной зажигательной смесью. Первый «коктейль» он кинул в стоящие на парковке автомобили, но бутылка разбилась на проезжей части и содержимое вспыхнуло.

Вторую бутылку он намеревался бросить в сторону машин, но она отскочила и разбилась у его ног. После чего его брюки моментально вспыхнули. Благодаря очевидцам удалось сбить пламя.

Как пишет издание, спустя несколько секунд на место происшествия прибыла охрана Совета Федерации и горе-поджигателя «скрутили». Отмечается, что мужчина получил ожоги ног, но его жизни ничего не угрожает. Поджигатель был задержан, а правоохранители установили, что мужчина состоит на учете в психиатрии.