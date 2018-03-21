Тайна одинокой женщины среди толпы мужчин разгадана спустя полвека

Иллюстратор Кэндис Андерсен во время работы над детской книгой случайно обнаружила фотографию ученых, сделанную на Международной конференции по биологии морских млекопитающих, которая проходила в 1971 году в Вирджинии.

Удивительным было то, что на фотографии среди 37 мужчин находилась одна темнокожая женщина, лицо которой было наполовину скрыто впереди стоящим человеком.

При этом имена всех, кроме нее, были указаны под снимком, а загадочная дама удостоилась только подписи «не идентифицирована».

Андерсен заинтересовалась, кто же эта женщина и какой вклад она привнесла в науку. Она опубликовала снимок в Twitter и попросила о помощи.

«То, что никто не знает, кто эта женщина, беспокоило меня в течение многих дней. Если она была там, на этой конференции, она должна была сделать что-то для науки, поэтому мне нужно было найти, как ее зовут», - рассказала Андерсен телеканалу CNN.

Иллюстратор не ожидала, что столько людей тоже заинтересуются этой историей и откликнуться на ее просьбу, однако твит собрал больше 13 тыс. перепостов и почти 30 тыс. лайков.

В итоге пост увидел архивист из Смитсоновского института, который смог установить, что женщина с фото - Шейла Мэлой Хафф, которая на момент той самой конференции занимала должность аналитика биологических образцов в службе рыбы и дикой природы.

В последствии Хафф продолжила научную карьеру и еще 35 лет работала в федеральном правительстве США в качестве высокопоставленного специалиста по охране окружающей среды, а 12 лет назад ушла в отставку.

Андерсен удалось найти Хафф на Facebook и связаться с ней. Сейчас ученой 71 год и она живет в Вирджинии. По словам самой «одинокой женщины с фото», она никогда не стремилась быть признанной и просто делала свою работу.

«Это не так важно, быть названной, когда вы знаете внутри себя, кто вы и что вы. Какое тогда это имеет значение?» - сказала Хафф.

При этом, по словам женщины, ей было приятно такое внимание.