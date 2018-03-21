В России рухнули цены на iPhone

Все модели iPhone стали доступнее в России. Средние цены на «яблочные» смартфоны снижаются с начала 2018 года, о чем свидетельствуют данные анализа, которые публикует портал Lenta.ru.

Больше всего в стоимости потерял iPhone X, его цена с начала года упала на 31% и сейчас его можно приобрести за 61,1 тыс. рублей.

Цены на старые модели 4s, 4 и 3gs упали на 9 ,13 и 26% соответственно. Лидер продаж этого года iPhone 5s потерял в стоимости 19%, а второй по популярности у россиян iPhone 6 – 10%.

Меньше всего изменилась цена на iPhone 8, он подешевел всего на 6%. Средняя цена телефона находится на уровне 41 848 рублей.