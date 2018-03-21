Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии

Израиль рассекретил информацию о том, что в 2007 году его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, строительство которого находилось на финальном этапе. Об этом сказано в пресс-релизе армии, сообщает AP.

Отмечается, что операция была проведена в ночь на 6 сентября 2007 года. Таким образом, армейская пресс-служба Израиля подтвердила информацию, которая наблюдалась в зарубежных СМИ.

«ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», — пояснили военные.

Кроме того, израильтяне опубликовали видео, на котором запечатлен момент поражения цели – здания квадратной формы. На обнародованных фотографиях видно, что постройка превратилась в руина после удара с воздуха, а также запечатлены принимавшие участие в операции летчики и истребители.

По словам израильских военных, разведка страны решила, что ядерный объект в Сирии не подлежит восстановлению, поэтому Израиль готовился к ответным действиям со стороны Дамаска, именно поэтому информация была засекречена. При этом Сирия заявляла, что удар пришелся по пустому участку, который принадлежал межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.

Как отметили в Израиле, спустя пару лет Дейр эз-Зор была захвачена террористами. Поэтому остается только догадываться, что произошло бы, если ядерный реактор попал бы в руки к боевикам, подчеркнули военные.