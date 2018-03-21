Известный актер жестоко избил сожительницу в Москве

Полиция задержала российского актера Анатолия Наряднова, известного по ролям в сериалах о полицейских. Его подозревают в избиении возлюбленной, которую с переломами ребер доставили в больницу. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел 17 марта. В полицию обратилась соседка актера и сообщила, что он избил сожительницу. После этого Наряднов скрылся с места происшествия.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между 34-летним А.Нарядновым и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он ее избил», - рассказали в правоохранительных органах.

Женщину пришлось госпитализировать в ГКБ им. Н.Пирогова. По предварительным данным, актер бил ее ногами и руками. Врачи диагностировали у женщины травмы грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травме, сотрясение головного мозга, переломы трех ребер, а также левосторонний пневмоторакс и ушибы.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Наряднов родился в Саратовской области. Там он закончил актерский факультет местной консерватории. Он сыграл в сериалах «Улица», «По ту сторону смерти», «Светофор», «Мамочки», «Гуляй, Вася!», «Последний мент».