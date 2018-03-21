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Детектор лжи подтвердил заявления порноактрисы о связи с Трампом

Андрей Аркадьев
05:57 21.03.2018
Порноактриса прошла проверку на детекторе лжи, подтверждающую правдивость ее слов о сексе с Трампом.
Детектор лжи подтвердил заявления порноактрисы о связи с Трампом
Фото: Patrick Fallon/ ZUMAPRESS/ Globallookpress

Бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд, утверждающая, что в 2006 году имела интимную связь с Дональдом Трампом, ставшим впоследствии президентом США, успешно прошла проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает NBC.

Проверка проводилась в 2011 году, задолго до того, как Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты. Результаты теста говорят, что Клиффорд с вероятностью 99% не лгала, когда утверждала, что состояла в интимных отношениях с Трампом.

В январе американские СМИ сообщили, что адвокат нынешнего американского лидера Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за молчание.

В начале месяца она подала иск с требованием признать недействительным их соглашение о неразглашении интимной связи с Трампом. Адвокаты американского президента подали в суд на Клиффорд, поскольку она нарушила договоренность 20 раз и требуют выплатить ее 20 миллионов долларов (по 1 миллиону за каждое нарушение).

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