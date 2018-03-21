Порошенко ждет сжиженный газ из Катара

Президент Петр Порошенко заявил, что Катар может поставлять на Украину сжиженный газ. По словам украинского лидера, он уже достиг определенных договоренностей по этому поводу с катарским руководством, когда находился в этой стране с рабочим визитом, передает РИА Новости.

Впрочем, о конкретных объемах и датах поставок украинский лидер не рассказал, только упомянул, что Катар выразил принципиальную готовность в поставках СПГ. По словам Порошенко, доставка СПГ на Украину возможна двумя маршрутами – через терминал в Польше или по через Босфор.

«Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ… поставки создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности», - заявил президент Украины.

Ранее стало известно, что власти Украины «взыскали» имущество российского «Газпрома» на территории страны. Ранее Антимонопольный комитет Украины в начале 2016 года оштрафовал «Газпром» на сумму 85,9 млрд гривен, а позже еще и наложил пени на штраф. В итоге Киев практически самостоятельно взыскал практически все имущество российской компании на Украине на сумму в 3,8 миллионов долларов.