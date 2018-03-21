В Пентагоне признали, что США беззащитны перед российским гиперзвуковым оружием

Соединенные Штаты Америки на данный момент не обладают защитой от гиперзвукового оружия России и ничего не могут ему противопоставить. Об этом заявил глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен во время сенатских слушаний, как сообщает Business Insider.

«И Россия, и Китай активно развивают гиперзвуковое оружие. Мы имели возможность наблюдать, как они проверяют его возможности… У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», - признал генерал Хайтен.

Однако США все-таки имеет возможность «сдерживания». В качестве противодействия гиперзвуковому оружию Хайтен предложил усиливать ядерную триаду, поскольку только угроза «атомного возмездия» сможет, по мнению высокопоставленного чиновника Пентагона, предотвратить использование подобного вооружения против США.

Ранее во время встречи с другими кандидатами в президенты России Владимир Путин объявил, что в стране запланировано снижение оборонных расходов на 2018-2019 год. Глава государства подчеркнул, что никакой гонки вооружений не планируется, и уже выделенного количества средств достаточно для планомерного укрепления обороноспособности страны.

Первого марта во время своего обращения к Федеральному собранию президент представил новые образцы вооружения. В частности, баллистическую ракету «Сармат», крылатую ракету с ядерной энергоустановкой и гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал», о которых и вел речь генерал Пентагона.