В Китае нашли ликер 2000-летней выдержки

На северо-западе Китая археологи обнаружили гробницу династии Цинь, в которой находился бронзовый чайник с ликером возраста 2000 лет, пишет Xinhua.

Артефакты, среди которых и был найден сосуд с напитком, находились в провинции Шэньси. В чайнике было 300 миллилитров жидкости молочного окраса, закрытого натуральными волокнами. Ученые считают, что раствор был изготовлен путем ферментации.

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