Штурм очередного дна – Захарова оценила свежую статью Бориса Джонсона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку статье главы британской дипломатии Бориса Джонсона, в которой тот пытался связать президентские выборы в России и отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Свой комментарий Захарова разместила в Facebook.

По мнению представителя МИД РФ, во время написания статьи Борис Джонсон имел две цели – выгородить своего начальника, придумать хоть какой-нибудь «мотив» для России и «заглушить» звучащие из Москвы призывы о начале совместной работы над расследованием.

«Штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается: А) спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф «секретно». Б) придумать «мотив» России», - пишет Мария Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что Скотланд-Ярд заявил о необходимости потратить несколько месяцев на расследование, а специалисты Организации по запрещению химического оружия запросили три недели только на первичный анализ отравляющего вещества. Хотя британскому правительству на такой же анализ «потребовалась всего пара часов», с иронией отметила Захарова.

«Так что, эти информационные атаки официального Лондона объяснимы - заигрались, заврались и влипли. Соответственно, нужно информационно-политическое наступление широким международным фронтам», - отметила представитель МИД РФ.

Захарова также напомнила, что по состоянию на 20 марта британская сторона предоставила «ровно ноль» данных относительно расследования инцидента.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. По версии британской стороны, они были отравлены боевым газом, созданным в СССР. Не предоставив никаких доказательств и отвергнув предложения о совместном расследования, британское правительство обвинило во всем РФ, выслало российских дипломатов и развернуло активную информационную кампанию против России, немедленно найдя поддержку США и других стран Запада.