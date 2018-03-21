Стивен Хокинг будет похоронен рядом с Ньютоном и Дарвином

Прах знаменитого британского физика-теоретика Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами ученых Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Об этом сообщается в Twitter аббатства. Дата его похорон пока не названа.

Выдающийся ученый современности скончался 14 марта на 77-м году жизни у себя дома в Кембридже. Еще полвека назад у Стивена был диагностирован страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз, однако болезнь не помешала ему стать одним из самых известных в мире физиков.

Стивен Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии и популяризатором науки, получил за свою деятельность множество премий и наград. Ученый написал ряд научно-популярных книг, в том числе «Краткую история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».