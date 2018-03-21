Учителя русского и литературы выступили против новых стандартов Минобрнауки

В России разрабатывается новый образовательный стандарт, касающийся программы школьного чтения по литературе. На текущем этапе обсуждается введение списка из 235 литературных произведений, обязательных для изучения. Однако против этих нововведений выступили учителя русского языка и литературы.

Открытое письмо от Гильдии словесников, куда входят учителя словесности и методисты, опубликовано на официальном сайте союза. В нем педагоги обращаются к Министерству образования и науки с просьбой пересмотреть решение о жестком списке литературы.

В первую очередь учителей волнует вопрос вариативности. Существующий список литературы для школьников также обширен и состоит из более чем двух сотен наименований, однако произведения делятся на группы – от обязательных до произвольных и тематических. Учителя могут подбирать произведения, учитывая интересы и психоэмоциальные характеристики своих учеников, и более качественно прорабатывать их на уроках литературы.

Однако, если список станет «жестким» и будет зафиксирован на уровне закона, педагоги будут обязаны прорабатывать с учениками все 235 книг всего за пять лет обучения. В таком случае упадет мотивация детей к чтению, а изучение литературы будет поверхностным.

«Программа перегружена произведениями (двести тридцать пять произведений за пять лет обучения), зачастую объемными и имеющими сложную художественную природу. Это исключает возможность полноценного их освоения, создает риск формального, поверхностного разговора о них на уроке», - говорится в заявлении Гильдии словесников.

Сторонники проекта апеллируют к необходимости ввода единых для страны образовательных стандартов. По их мнению, чтобы полноценно сдавать ЕГЭ, ученики должны учиться по единой программе, которая не будет менять от переезда в другой город или перехода в другую школу.

Новый стандарт еще не утвержден, эксперты и сотрудники Министерства образования и науки продолжают обсуждения. Окончательное решение относительно судьбы списка литературных произведений для школьников станет известно позже.