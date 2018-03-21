Сотрудники «Гормоста» раскрыли тайны Лефортовского тоннеля

Лефортовский тоннель является одним из самых длинных автомобильных тоннелей в Европе. Московские водители вскоре после постройки прозвали его «Тоннелем смерти» - из-за частых аварий, которые там происходили. Однако сейчас это пугающее прозвище потеряло актуальность. Благодаря введению множества современных систем безопасности его впору переименовывать в «Тоннель спокойствия».

Лефортовский тоннель – настоящий Бермудский треугольник в самом центре России, в нем не ловит радио и не работает связь. Это одно из самых совершенных сооружений страны. Лефортовский тоннель является пятым по протяженности в Европе и скрывает в своих недрах десятки тайн, однако сотрудники подземного бункера в мистику не верят.

«Вот я уже здесь работаю 15 лет и скажу вам, что все это байки. Все аварии, которые здесь случаются, это только по невнимательности самих водителей, которые либо по телефону во время езды разговаривают, либо не соблюдают ПДД», - рассказывает главный инженер участка «Гормост – Лефортово» Сергей Кулагин.

Для того, чтобы глаза водителей как можно быстрее адаптировались к искусственному освещению, которое здесь называют эффектом «черной дыры», под сводами Лефортовского тоннеля установлено 800 мощных ламп. Требованиям безопасности в тоннеле уделено особое внимание. На случай внезапной остановки, например если закончился бензин, в тоннеле всегда работает телефон.

При угрозе пожара можно покинуть объект через так называемые склизы – это специальные эвакуационные выходы, которые расположены на расстоянии 90 метров друг от друга. В сооружении имеется специальный ярус для пешеходов. Безопасность в тоннеле обеспечивает отдельный диспетчерский пункт.