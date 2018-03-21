Глушаков заявил, что отрастит усы, если проиграет Комбарову в бильярд

Футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что отрастит усы, если проиграет партию в бильярд партнеру по команде Дмитрию Комбаровым. Если же он окажется победителем, его противник должен будет побриться налысо.

«Катаем шары с Комбаровым. Договорились, если выиграет Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Комбарова лысым», - написал он в своем Instagram-аккаунте.

Похожее пари шестого февраля заключил видеоблогер Юрий Дудь с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. Суть соглашения сводилась к следующему: если политик наберет меньше 15% голосов избирателей, то сбреет усы, а если больше, то журналист побреется налысо.

После обработки 99,94% протоколов Грудинин набрал 11,78 % голосов, заняв в президентской гонке второе место. 19 марта на пресс-конференции политик сообщил, что, как и обещал, побреется в присутствии Дудя, если тот признает перед камерой, что выборы были честными.