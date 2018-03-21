Маккейн жестко раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой

Одиозный американский сенатор Джон Маккейн подверг резкой критике президента США Дональда Трампа. Предметом недовольства Маккейна стало поздравление Трампа в адрес президента России Владимира Путина, передает ABC News.

Sen. McCain on Pres. Trump congratulating Putin on election win: “An American president does not lead the Free World by congratulating dictators on winning sham elections." https://t.co/BWlZoRJgaO pic.twitter.com/fBs8fduKhb — ABC News (@ABC) 20 марта 2018 г.

«Президент Америки не возглавляет Свободный Мир, поздравляя диктатора с победой. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России», - заявил сенатор Маккейн.

Ранее глава США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах в России. В ходе телефонного разговора Трамп не только поздравил президента с победой, но и обсудил с ним ряд важных вопросов двусторонних отношений, в том числе необходимость координировать действия по ограничению гонки вооружений.

Сенатор Маккейн не впервые обвиняет Трампа в «предательстве Америки» за общение с Путиным. Он является известным противником России и делает все возможное для противостояния ей – в частности, крайне активно лоббирует поставки летального оружия на Украину, против чего выступает Москве. В прошлом году стало известно, что Джон Маккейн страдает от рака мозга.