Маккейн жестко раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой

Одиозный американский сенатор Джон Маккейн подверг резкой критике президента США Дональда Трампа. Предметом недовольства Маккейна стало поздравление Трампа в адрес президента России Владимира Путина, передает ABC News.

Sen. McCain on Pres. Trump congratulating Putin on election win: “An American president does not lead the Free World by congratulating dictators on winning sham elections." https://t.co/BWlZoRJgaO pic.twitter.com/fBs8fduKhb