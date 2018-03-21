США хотят ввести санкции против всех компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2»

Иностранные компании, которые так или иначе заняты в проекте строительства российского газопровода «Северный поток-2», могут попасть под американские санкции. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в ходе брифинга, передает ТАСС.

По словам Науэрт, США намерены наказывать занятые в проекте компании, пользуясь законом CAATSA – «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Однако представитель Госдепа добавила, что Штаты не будут комментировать свои планы и намерения относительно потенциальных новых санкций.

«Компании, работающие в российском секторе, связанном со строительством магистральных трубопроводов между Россией и другими странами, могут подвергнуться санкциям в соответствии с CAATSA… Мы считаем, что проект "Северный поток - 2" подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы», - заявила Хизер Науэрт.

Ранее сообщалось, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий США требуют, чтобы администрация американского лидера Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2». Однако, как отметил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев, инструментов для подобных блокировок у Штатов нет.