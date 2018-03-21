В Раде потребовали принудительно заточить Савченко в психбольницу

Народный депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко опубликовал документы прокуратуры, в которых содержится постановление об аресте и привлечении к уголовной ответственности депутата Надежды Савченко. Запись Геращенко разместил в Facebook.

В документах излагается позиция украинской генеральной прокуратуры относительно депутата Надежды Савченко. Авторы постановления рассчитывают на снятие с депутата неприкосновенности, чтобы произвести арест и привлечение к уголовной ответственности Героя Украины.

Сам Геращенко заявил, что будет голосовать в парламенте за снятие неприкосновенности с Савченко, однако выступит против ее ареста и уголовного наказания, но только затем, чтобы отправить коллегу в психиатрическую лечебницу.

«Считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице», - написал депутат.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает популярность видеоролик, где депутат Надежда Савченко сначала стоит на фоне сессионного зала Верховной рады, а потом говорит: «Бабах! Що, всралися?». Как заявила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко, данный ролик нельзя трактовать как угрозу.

Появление пародийного видео связано с обвинениями украинской прокуратуры, согласно которым Надежда Савченко якобы собиралась расстрелять здание Верховной рады из минометов, а после «добить из автоматов всех выживших».