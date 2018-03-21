KIA официально представила седан KIA Quoris нового поколения

Компания Kia официально опубликовала фотографии седана нового поколения K900 ( в России продается под названием Quoris). Премьера модели состоится в ходе Нью-Йоркского автосалона в апреле этого года, пишет автомобильный портал «Мотор».

Особенностью седана стал безрамочный дисплей мультимедийной системы и встроенные аналоговые часы Maurice Lacroix.

K900 получил фары с дуговыми светодиодами внутри, много хромированных деталей, включая решетку радиатора. В профиль новинка демонстрирует удлиненную переднюю часть и укороченный тыл.

В основе автомобиля располагается новая платформа, а силовые агрегаты седана достанутся от премиального Genesis G90/ EQ900, в то время, как прошлое поколение было построено на базе Hyundai Equus. Габариты седана составляют: 5 120/ 1 915/1 490 мм, а расстояние между осями — 3 105 мм.

В салоне преобладают кожа и дерево, имеются вставки из металла, а количество подушек безопасности достигло девяти.

Технические характеристики модели пока не раскрываются. Ожидается, что новинка получит 3,3-литровые или 3,8-литровые агрегаты V6, а 5-литровый V8 - в ассортименте. Автоматическая коробка передач располагает с восемью скоростями.