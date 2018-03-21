Disney снимет новую версию мультфильма «Леди и Бродяга»

Компания Disney намерена снять новую адаптацию культового мультипликационного фильма «Леди и Бродяга», об этом сообщает портал Nerdist.

По данным СМИ, ремейк будет представлять собой сочетание живых съемок и мультипликационной компьютерной анимации. Режиссером картины станет Чарли Бин, известный работой над фильмом «Лего Ниндзяго фильм» и мультипликационным сериалом «Губка Боб квадратные штаны».

Новая версия любимого многими мультфильма выйдет в 2019 году, она должна быть выпущена в свет вместе со стриминговым сервисом от Disney, через который компания планирует реализовать свой контент.

Оригинальный фильм «Леди и Бродяга» появился в 1995 году. Он рассказывает об истории бродячего пса по кличке Бродяга и его отношениях с аристократичным кокер-спаниелем по кличке Леди. При бюджете в четыре миллиона долларов мультфильм собрал в прокате более ста и стал одной из любимых картин года для зрителей по всему миру.