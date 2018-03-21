Екатеринбургский тракторист вошел в дрифт на замерзшем озере: видео

Тракторист Александр Маляр устроил показательные выступления на льду замерзшего озера. Мужчина пустил трактор в занос по льду. На ходу тракторист проделывал зрелищные трюки: вылезал из кабины и залазил на крышу.

Александр управляет этой машиной более десяти лет, за это время он усовершенствовал навыки вождения до необычайных высот.

Двумя годами ранее Маляр доехал на своем тракторе из Екатеринбурга до Крыма и обратно в рамках собственного проекта «На тракторе по России».