Глушков мог погибнуть в Лондоне в результате неудачной секс-игры – СМИ

Российский бизнесмен, деловой партнер и друг Бориса Березовского Николай Глушков мог расстаться с жизнью в Лондоне в результате неудачных игр в постели. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на друзей семьи Глушкова.

По словам источника издания, в день гибели Николая Глушкова с ним вместе находился молодой человек по имени Денис, которого с бизнесменом связывало нечто большее, чем просто дружба. 20-летний юноша часто оставался ночевать в доме Глушкова.

Ранее сообщалось, что тело предпринимателя было обнаружено именно молодым человеком по имени Денис вместе с дочерью Глушкова Наталией. Они же и вызвали полицию на место происшествия.

Как отметил источник издания, полиция выяснила, что бизнесмен погиб в результате удушения. По одной из версий, которые рассматривает следствие, удушение произошло в ходе секс-игры, которая «чудовищно вышла из-под контроля».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели бизнесмена. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, хотя обязан был это сделать. Между тем посольство России в Лондоне направляло официальный запрос Великобритании о смерти предпринимателя, однако ответ на него так и не был получен.