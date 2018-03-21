Опубликовано видео с моментом взрыва газа в жилом доме в Мурманске

В Сети опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлен момент взрыва жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, который случился 20 марта. Запись публикует издание «Вечерний Мурманск».

Как стало известно ранее, в жилой пятиэтажке в Мурманске произошел взрыв газа. В результате инциденты у одного края здания рухнули перекрытия трех этажей. Авария произошла в 16:55 по местному времени.

По факту обрушения жилого здания уже возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Из-за трагического происшествия пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Двое человек погибли.