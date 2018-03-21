Швеция и Дания допустили бойкот ЧМ-2018

Власти Швеции и Дании рассматривают возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет AFP. Окончательного решения еще не принято.

Ранее власти Исландии заявили, что правительство страны в знак солидарности с Великобританией может отказаться от поездки в Россию на ЧМ-2018.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британской официальной делегации не будет на чемпионате мира из-за инцидента в Солсбери. Это ограничение не касается футболистов сборной Британии.

Четвертого марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии у торгового центра в английском городе Солсбери. Они были госпитализированы в критическом состоянии и находятся в коме.

По версии британских следователей, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в СССР. Власти Британии обвиняют в случившемся Москву, не приводя доказательств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила британским коллегам, что «Новичок» создавали в западных странах, в частности, в Швеции и Чехии.