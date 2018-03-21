Пять мирных жителей погибли при обстреле боевиками района Маззе в провинции Дамаск

Пять мирных жителей погибли в результате минометного обстрела боевиками района Маззе в сирийской провинции Дамаск, сообщил начальник Российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. Еще два человека получили ранения.

В Центре добавили, что район Маззе был обстрелян дважды. По словам Евтушенко, обстановка в Сирийской Арабской республике в целом стабилизируется, однако в некоторых районах страны еще наблюдаются случаи нарушения режима прекращения боевых действий.

«Совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Хама, Латакия, Дамаск и Деръа», - добавил генерал-майор.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара боевиков по рынку Кашкуй в провинции Дамаск погибли 37 человек, еще 35 ранены.