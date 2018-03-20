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Савченко сообщила о наличии приказа о ее физической ликвидации

Вадим Синицын
23:26 20.03.2018
О том, что существует приказ о ликвидации, отданный администрацией президента Украины, депутата Савченко предупреждали трижды.
Фото: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS / Globallookpress

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала, что администрация президента Петра Порошенко готовила ее физическую ликвидацию. Об этом нардеп заявила во время пресс-конференции, как передает «Интерфакс-Украина».

По словам Савченко, впервые она услышала предупреждение о ликвидации от бывшего заместителя главы администрации президента Украина Андрея Таранова, после чего он погиб при невыясненных обстоятельствах. Второй сигнал поступил от источника из внешней разведки, и он опять ссылался на администрацию Порошенко.

Депутат отметила, что было и третье предупреждение, однако о его подробностях она рассказывать не стала, но добавила, что все еще опасается попыток покушения.

«Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить», - сказал Савченко.

Ранее стало известно, что в Сети набирает популярность видеоролик, где депутат Надежда Савченко сначала стоит на фоне сессионного зала Верховной рады, а потом говорит: «Бабах! Що, всралися?».

Как заявила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко, данный ролик нельзя трактовать как угрозу. Его появление связано с обвинениями украинской прокуратуры, согласно которым Надежда Савченко якобы собиралась расстрелять здание Верховной рады из минометов, а после «добить из автоматов всех выживших» 

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