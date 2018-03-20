Эксперт объяснил, почему Саркози может сесть в тюрьму

Первые слухи о том, что избирательная кампания бывшего президента Франции Николя Саркози якобы незаконно финансировалась из-за рубежа появились еще в 2007 году. Об этом рассказал сайту «Звезды» европейский корреспондент информационного агентства «Интерфакс» Виктор Онучко.

«Я не согласен с точкой зрения о том, что дело Саркози началось только сейчас. Я наблюдал выборы 2007 года, когда он победил в президентской гонке и слухи о том, что его кампания финансировалась возможно за счет денег ливийского режима поползли уже тогда, но особенно они разгорелись после ухода Саркози и примечательным является 2013 год, когда появились якобы доказательства того, что это так и было возник некий свидетель, который сообщил о том, что он вроде бы передавал какие-то деньги и так далее», - отметил эксперт.

Онучко добавил, что если следователи найдут доказательства того, что Саркози взят под стражу справедливо, то дальше начнется процедура судебного расследования, и экс-президент может сесть в тюрьму.

«Я думаю, что в случае доказательств того, что президент финансировал свою предвыборную кампанию за счет иностранного государства, а нельзя исключать, что это был режим, не пользовавшийся уважением нигде в мире, это может вылиться в уголовное преследование и конкретный срок», - заключил он.

Саркози был задержан по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. Сейчас он находится в полицейском участке города Нантер и в ближайшее время будет допрошен.