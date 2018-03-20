Маньяк, напавший на чудом выжившую иркутскую модель в Дубае, выдвинул встречный иск

По предварительной информации, девушку поместили под стражу в Дубае, сообщает телеканал «Вести Иркутск».

Набросившийся на нее мужчина выдвинул встречное обвинение. По его версии, между ними разгорелся спор, тогда Екатерина напала на мужчину с ножом. В целях самообороны ему пришлось вытолкнуть девушку в окно.

В генконсульстве РФ в ОАЭ сообщили, что знают о случившимся и держат ситуацию под контролем.

«Генеральное консульство находится на связи с российской гражданкой и ее родственниками, а также с компетентными органами ОАЭ и держит ситуацию под приоритетным контролем. До окончания расследования россиянка должна будет находиться на территории ОАЭ»,- сообщил вице-консул в Дубае и Северных эмиратах Иван Губанов «РИА Новостям».

Кроме того, он добавил, что Екатерина Стецюк прибыла в страну 18 февраля по работе. В ночь на 3 марта у нее возник скандал с 39-летним пакистанцем. На данный момент он также задержан полицией.