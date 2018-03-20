Высланные из Британии дипломаты прибыли в Москву

Самолет с высланными из Британии 23 российскими дипломатами и членами их семей приземлился в московском аэропорту Внуково.

Как сообщает ТАСС, всего в Российскую Федерацию вернулось почти 80 человек.

Высылка дипломатов стала результатом дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном на почве отравления четвертого марта в Солсбери осужденного за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были подвержены воздействию нервно-паралитического вещества, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра The Maltings. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Власти Британии обвинили Россию в причастности к отравлению, но не предоставили какие-либо доказательства. Несмотря на это, премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке дипломатов и о приостановке на высоком уровне двусторонних контактов. На сборы сотрудникам дипмиссии дали неделю.

Российский МИД в ответ на действия Лондона объявил персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им в недельный срок покинуть РФ.