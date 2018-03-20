Украина взыскала с «Газпрома» почти $3,8 млн по штрафу за «монополизм»

Киев взыскал «все, что фактически было у "Газпрома" на Украине», по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства. Стоимость активов «Газпрома» оценивается в 100 млн гривен ($3,8 млн). Об этом сказал глава Минюста Украины Павел Петренко.

По его словам, Министерство юстиций страны будет сотрудничать с коллегами по другим судебным решениям, обязывающим российскую сторону выплатить денежные средства Украине – речь идет о решении Стокгольмского арбитражного суда, который в феврале этого года обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, сообщает «Украининформ».

«Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», – заявил глава Минюста Украины.

Антимонопольный комитет Украины в начале 2016 года оштрафовал «Газпром» на сумму 85,9 млрд гривен (почти $3,26 млрд долларов по текущему курсу). Позже компании насчитали 100% пени на штраф. В конце 2016 года суд удовлетворил иск антимонопольного комитета о принудительном взыскании штрафа и пени, апелляции российской компании были отклонены. В конце прошлого года украинский суд разрешил взыскивать с «Газпрома» не только средства, которые были размещены на счетах в банках, но и имущество.