Эксперт рассказал, что хочет изложить Москва на встрече послов по делу Скрипаля

МИД России пригласил послов иностранных государств, аккредитованных в стране, для того, чтобы обсудить дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал радио «Звезда» что, по его мнению, хочет изложить Россия на этой встрече.

По его словам, Российская Федерация намерена рассказать о своей основной позиции, суть которой заключается в том, что необходимо провести расследование.

«Изложить свои данные по так называемому проекту “Фолиант”, рассказать, как разбиралась лаборатория в Узбекистане, куда отправляли образцы, где после этого были разработки», – отметил Абзалов.

Как заявил эксперт, сейчас идет давление на Францию, Германию и на ряд других стран с целью безосновательно обвинить Россию в этом решении.

«Для Москвы крайне важно показать, что это информационный дипломатический демарш признан, прежде всего, оправдать определенные враждебные действия. Никакого отношения к реальному расследованию не имеет», – сказал Абзалов.

По словам президента Центра стратегических коммуникаций, возможно будет проведен объективный химический анализ, «что крайне важно, чтобы российскую позицию просто не замяли из-за того, что она не очень артикулирована».