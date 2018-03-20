Немецкий студент нашел в кампусе вход в секретное бомбоубежище

Удивительно открытие было сделано любопытным студентом Университета Прикладных Наук Нижнего Рейна, располагающемся в небольшом немецком городе Крефельде.

Однажды, разгуливая по подвалам университетского кампуса, он наткнулся на железные двери, за которыми обнаружил лестницу. Спустившись по ней, молодой человек понял, что он оказался не просто в заброшенном подвале, а в «настоящей тайной комнате», сообщает британское издание Daily Star.

Это было огромное помещение с толстыми бетонными стенами и сверхпрочными стальными дверьми. Студент предположил, что помещение может использоваться как бомбоубежище.

Продолжив свою «разведывательную операцию», ему удалось обнаружить ванную комнату, с кранами, из которой течет проточная вода.

Помимо этого, в убежище есть манометры, способные измерять давление воздуха, генератор чистого воздуха, а также выходной люк.

Юноша поспешил поделиться снимками в социальных сетях, которые сразу заинтересовали пользователей Интернета. Кроме того, он смонтировал видео и выложил его на YouTube.

Всего за день видео успело набрать более 3500 тысяч просмотров.