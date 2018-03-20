МИД России пригласил иностранных послов обсудить дело Скрипаля

МИД России пригласило послов иностранных государств, аккредитованных в стране, для обсуждения 21 марта дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

«Основная тема встречи – ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», – сказала она.

В рамках встречи представители МИД РФ постараются донести точку зрения российской стороны по данному вопросу до иностранных коллег.

Напомним, четвертого марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию хотели отравить, они были обнаружены без сознания в Солсбери. Британские власти заявили, что к покушению якобы причастна Россия.

Двенадцатого марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности Российской Федерации к тому, что произошло в Солсбери.

Москва многократно свою причастность к этому инциденту отрицала, подчеркивая необоснованность обвинений, которые были выдвинуты Лондоном и другими европейскими столицами.