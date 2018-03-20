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СМИ: Накануне самоубийства украинскому летчику Волошину поступил странный звонок

Михалина Дарья
20:27 20.03.2018
После состоявшегося телефонного разговора молодого человека будто подменили.
СМИ: Накануне самоубийства украинскому летчику Волошину поступил странный звонок
Фото: Николаевская областная государственная администрация

За день до самоубийства украинскому летчику и предполагаемому виновнику крушения Boeing 777 на Украине в июле 2014 года Владиславу Волошину поступил звонок от неизвестного. Этот звонок встревожил молодого человека, как сообщает николаевское интернет-издание «Новости-N».

Изначально о звонке в полицию сообщила жена Волошина, добавив, что сразу после него у ее всегда веселого и общительного мужа сильно ухудшилось настроение, он перестал общаться с супругой и ушел спать. На утро его настроение не переменилось.

Однако женщина даже не может предположить, кто звонил ее мужу в тот вечер.

Сейчас телефон Волошина находится у полиции, и личность звонившего, вероятно, будет установлена.

Ранее публиковалась личная переписка летчика, в которой он жалуется на плохое финансовое положение, а также на натянутые отношения со своим начальником.

Напомним, что 18 марта Владислав Волошин совершил самоубийство. На место происшествия приехала скорая, однако спасти молодого человека не удалось.

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