Трамп заявил о возможной встрече с Путиным «в ближайшем будущем»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможности встречи с лидером России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

«Я провел очень хороший телефонный разговор с президентом Путиным. Я поздравил его с победой на выборах. Мы говорили в том числе и о том, что, вероятно, в недалеком будущем встретимся, чтобы обсудить “гонку вооружений”. Вы знаете, он выступил с заявлением, что “гонка вооружений” не лучший выход, это было одно из его первых заявлений после выборов», – заявил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что ему с Путиным необходимо обсудить вопросы урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры стран обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества и по ним они проявили заинтересованность в его активизации. Также ими отдельно затрагивалась сфера энергетики. Президенты высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.