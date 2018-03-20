В результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске погибло два человека

В Мурманске в жилом доме взорвался бытовой газ. В результате инцидента обрушились перекрытия 3-го, 4-го и 5-го этажей. Как заявили в ГУ МЧС по Мурманской области, инцидент произошел в 16:55 по местному времени.

По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщили сайту телеканала «Звезда» в СК по региону.

По последним данным, шестеро человек пострадали, в том числе один ребенок. Двое человек погибли.