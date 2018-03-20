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Украинские вандалы разбили мемориальную доску генералу Николаю Ватунину

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19:42 20.03.2018
В Житомирской области четверо молодых людей уничтожили часть памятника легендарному генералу Красной Армии.
Фото: Бердичівський погляд

На территории Украины неизвестные вандалы разрушили мемориальную доску Героя Советского Союза Николая Ватунина.

Инцидент произошел в Житомирской области, городе Бердичеве. В нем участвовало 4 молодых людей, которые всего за несколько минут уничтожили мемориальную доску молотком. Об этом сообщает местное издание "Бердичевский взгляд".

По словам очевидцев, некоторые из прохожих пытались пресечь действия вандалов, делая им замечания. Однако молодые отвечали, что лишь продолжают процесс декомунизации, официально объявленный в стране.

Свои действия вандалы записали на видео и выложили на YouTube канале своей партии «Национальный корпус».

На место происшествия была вызвана полиция.

Добавим, что подобные акты вандализма происходят на территории Украины не в первый раз.

Генерал Николай Ватунин командовал Первым Украинским фронтом в ходе Великой Отечественной войны, а также участвовал в освобождении Киева.

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