Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом», – сказано сообщении.

Отмечается, что в разговоре президенты подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

В сообщении также сказано, что Путин и Трамп обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества и по ним они проявили заинтересованность в его активизации. Также затрагивалась сфера энергетики.

Кроме того, лидерами России и США обсуждался внутриукраинский кризис и сирийская проблема

Особое внимание в разговоре лидеров двух стран уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

«В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», – сказано в сообщении Кремля.

Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на чиновника в Белом доме сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По данным телеканала, разговор прошел во вторник, 20 марта.

Напомним, Белый дом со ссылкой на журналистов пула, которые беседовали с помощником президента США Хоганом Гидли, заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на выборах главы государства.

Выборы президента в России прошли 18 марта. Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин одержал победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% бюллетеней.