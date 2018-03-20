В Северном Уэльсе разбился самолет британских ВВС

Британский самолет Королевских ВВС Red Arrows («Красные стрелы») разбился неподалеку от авиабазы в Северном Уэльсе. На его борту находились два человека. По предварительным данным, обоим членам экипажа удалось катапультироваться, однако информации об их состоянии не поступало.

Министерство обороны Великобритании уже подтвердило эту информацию и добавило, что на место происшествия была отправлена скорая помощь.

«Я находилась на железнодорожной станции Rhosneigr, ожидая поезда, оттуда виден аэродром. Я наблюдала за полетом самолета Red Arrows. Обычно их почти невозможно заметить, а тут казалось, что он вот-вот приземлится. Я увидела парашют, а затем самолет врезался во взлетно-посадочную полосу и загорелся», – сообщает очевидица изданию Daily Post.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия остаются неизвестными.