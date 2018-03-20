Эксперт назвал ситуацию с блокировкой Telegram осмысленной PR-политикой

Эксперт в области безопасности Александр Власов прокомментировал телеканалу RT заявление Роскомнадзора, который обязал мессенджер Telegram предоставить ФСБ данные, необходимые для декодирования сообщений, в течение 15 дней.

По его словам, Telegram ведет весьма осмысленную PR-политику, он позиционирует себя как надежный, секретный канал связи, поэтому ключи никому не предоставляет.

«Если мессенджер увидит, что может лишиться клиентуры, то сделает полшага навстречу регулирующим органам, как он сделал в конце 2017 года некий декларативный шаг навстречу Роскомнадзору и пообещал, что будет выполнять все требования, но, естественно, ничего не сделал, и все пошло по второму кругу», – сказал Власов.

При этом, как заявил эксперт, есть более серьезная проблема, заключающаяся в том, что «ключей у Telegram как таковых нет». Он добавил, что у мессенджера есть алгоритмы шифрования, но нет единого места, где находились бы все ключи.

«Поэтому он на этом и "играет", это будет затяжная оппозиционная борьба. Если Telegram столкнется с блокировкой, то попытается вступить в переговоры», – добавил Власов.

Напомним, Верховный суд требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram признал законным. Роскомнадзор, в свою очередь, обязал мессенджер предоставить ФСБ данные, необходимые для декодирования сообщений, в течение 15 дней.