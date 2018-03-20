Обломки легендарного крейсера времен Второй мировой найдены на берегу Тихого океана

Мультимиллионер и сооснователь Microsoft Пол Аллен объявил, что во время спонсируемой им поисковой экспедиции был найден корабль времен Второй мировой войны.

Судно обнаружили 17 марта в Тихом океане, недалеко от Соломоновых островов, на глубине более четырех тысяч метров. Специалистам удалось установить, что найденный крейсер – не что иное, как легендарный корабль Военно-морских сил США USS Juneau («Джуно»), затонувший во время битвы за Гуадалканал 13 ноября 1943 года.

По словам директора по подводным операциям Роберта Крафта, обнаружить крейсер в День святого Патрика они даже не планировали.

«Найти USS Juneau в День святого Патрика – неожиданное совпадение с братьями Салливан и всеми членами службы, которые были потеряны 76 лет назад», – говорится в его заявлении.

Командир Военно-морских сил вице-адмирал Рич Браун заявил, что он был рад услышать, что Аллен сумел разыскать крейсер.

«История команды, служившей на USS Juneau, и братьев Салливан олицетворяет величайшую жертву поколения нашей нации», – цитирует его американское издание «Stars and Stripes».

Крейсер USS Juneau был торпедирован 13 ноября 1943 года японцами. Тогда с тонущего корабля удалось спасти 115 человек. Выжили из них только десять, остальные умерли от ран и пневмонии.