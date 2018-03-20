В Сети появились снимки нового кроссовера Subaru Forester

Первые снимки кроссовера Subaru Forester нового поколения просочились в Сеть. Фотографии опубликованы изданием Carscoops и представляют собой сканы из журнала. Официального подтверждения того, что на фото изображен следующий Forester, пока нет. Но, судя по фонарям, аналогичным тем, что были показаны на первом официальном тизере, речь идет именно об этом автомобиле.

Судя по снимкам, изменения в дизайне у кроссовера минимальны: у Forester будут новая решетка радиатора и видоизмененная оптика.

Кроссовер будет построен на новой платформе Subaru Global Platform, которую уже используют Impreza пятого поколения и XV. По неофициальной информации, в моторную гамму автомобиля войдут бензиновые четырехцилиндровые двигатели. Forester также будет укомплектован системой полного привода и бесступенчатой трансмиссией. Кроме того, клиентам предоставят новые системы безопасности.

Официальная премьера кроссовера пройдет 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке. Пока не известно, появится ли этот автомобиль в продаже в России.