Власти Малайзии отреагировали на новость об обнаружении пропавшего Boeing

Власти Малайзии назвали безосновательным утверждение австралийского специалиста Питера Макмэхона об обнаружении обломков пассажирского лайнера Boeing, пропавшего в мае 2014 года. Об этом сообщила малайзийская газета New Straits Times.

«Управление гражданской авиации Малайзии считает заявление безосновательным, не надо вводить людей в заблуждение», – цитирует издание министра транспорта Лю Тьон Лая.

Ранее Макмэхон заявил, что после четырех лет изучения снимков поверхности океана, опубликованных NASA и Google Maps, он сумел обнаружить место падения самолета. Австралиец считает, что обломки лайнера находятся неподалеку от архипелага Сейшельских островов, которые не входят в зону поиска.

Boeing 777, пропавший в Индийском океане, следовал рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 239 человек. К поискам самолета подключились Австралия, Китай и Малайзия, однако до сих пор обнаружить его не удалось.