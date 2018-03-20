Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Мурманске
Как видно на кадрах, обрушились перекрытия 3-го 4-го и 5-го этажей. Официальных данных о пострадавших пока нет.
Фото: РЕГИНФО 51/ ВКонтакте
Видео: Константин Лобов/ ВКонтакте
В Сети появилось видео с места взрыва газа в одном из жилых домов в Мурманске. Его опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте».
Как уточнили в ГУ МЧС по Мурманской области, ЧП произошло в 16:55 по местному времени. Как видно на кадрах, обрушились перекрытия 3-го, 4-го и 5-го этажей.
Официальных данных о пострадавших в результате происшествия пока не поступало. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщает, что несколько человек оказались заблокированы среди завалов.
«Под завалами находится один человек. В квартире на третьем этаже заблокированы пять человек, связь с ними установлена», – сказал собеседник агентства.